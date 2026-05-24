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Davidovich Fokina proche de l’in­so­la­tion : « Je n’ai pas eu l’op­por­tu­nité de m’ac­cli­mater. Il y a 22 degrés de plus qu’à Hambourg »

Par
Laurent Trupiano
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Vainqueur en 5 manches de Dzumhur (6−7, 6–3, 2–6, 7–5, 6–3), l’Espagnol a vécu un premier tour plus qu’é­prou­vant. A un moment, il a même failli tout simple­ment jeter l’éponge.

« Je n’ai pas eu l’op­por­tu­nité de m’ac­cli­mater. Il y a 22 degrés de plus ! Contre un joueur d’un tel acabit, c’est diffi­cile. C’est un joueur très fort, donc on doit puiser dans tous les compar­ti­ments du jeu. Il a donc fallu que je m’adapte, que je change de braquet. Comme je l’ai dit, je ne me sentais pas très bien. Je répète mais je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’il fasse aussi chaud aujourd’hui. J’ai beau­coup souf­fert, avec cette chaleur. Depuis le début, je me sentais pas si bien. Au milieu du match, il a fallu que je change mes plans de jeu parce que physi­que­ment, j’avais des difficultés »

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 19:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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