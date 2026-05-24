Vainqueur en 5 manches de Dzumhur (6−7, 6–3, 2–6, 7–5, 6–3), l’Espagnol a vécu un premier tour plus qu’éprouvant. A un moment, il a même failli tout simplement jeter l’éponge.
« Je n’ai pas eu l’opportunité de m’acclimater. Il y a 22 degrés de plus ! Contre un joueur d’un tel acabit, c’est difficile. C’est un joueur très fort, donc on doit puiser dans tous les compartiments du jeu. Il a donc fallu que je m’adapte, que je change de braquet. Comme je l’ai dit, je ne me sentais pas très bien. Je répète mais je ne m’attendais pas à ce qu’il fasse aussi chaud aujourd’hui. J’ai beaucoup souffert, avec cette chaleur. Depuis le début, je me sentais pas si bien. Au milieu du match, il a fallu que je change mes plans de jeu parce que physiquement, j’avais des difficultés »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 19:40