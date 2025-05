Alors que Roland‐Garros rendra hommage à sa légende, Rafael Nadal, ce dimanche après‐midi sur le court Philippe‐Chatrier avec, espérons‐le, une autre ambiance que lors de celui orga­nisé par l’ITF le 19 novembre 2024 suite au dernier match de l’Espagnol en Coupe Davis, Alejandro Davidovich Fokina est revenu sur ce raté dans une inter­view accordée à Clay Tenis.

« J’ai trouvé ça vrai­ment triste. Je crois qu’ils avaient prévu un véri­table adieu plus tard, mais comme l’Espagne a perdu au premier tour, ça s’est passé comme ça. Quand j’ai vu ça, je me suis dit : « Une légende du tennis ne mérite pas un tel adieu. » Et pas seule­ment sur le court, mais aussi en dehors. Pour moi, tous les tour­nois du monde devraient lui rendre hommage. Roland‐Garros en fait partie. Nadal est celui qui a remporté le plus de Grands Chelems, donc ce sera assu­ré­ment un moment magnifique. »