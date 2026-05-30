Alex De Minaur a vraiment vécu un drôle de match, ce vendredi, au troisième tour de Roland‐Garros.
Opposé à un Jakub Mensik, qui tenait à peine debout à l’issue de son dernier match, l’Australien s’est incliné en quatre sets après avoir pourtant remporté la première manche 6 jeux à 0.
Mécontent de son attitude, l’Australien s’est même demandé si les éliminations des deux grands favoris du tournoi, Jannik Sinner et Novak Djokovic, ne l’avaient pas fait cogiter.
« Écoutez, j’aimerais croire que cela ne m’a pas affecté, mais c’est peut‐être le cas. Je ne sais vraiment pas pour l’instant. Évidemment, vu ma situation actuelle, j’ai l’impression d’avoir laissé passer une occasion. Comme je l’ai dit, ce n’est pas tous les jours qu’on a ce genre d’opportunités. Ou même dans ma carrière, j’ai l’impression qu’on ne m’a pas vraiment offert beaucoup d’occasions de ce genre. D’habitude, j’arrive en fin de tournoi, je joue contre ces joueurs de haut niveau, et j’ai un peu l’impression que la porte m’a été claquée au nez. Une fois tous les trente‐six du mois, on a une occasion comme celle‐ci, et il faut être capable de la saisir, et j’ai fait exactement le contraire aujourd’hui. Retour à la case départ. Je dois m’améliorer. Je dois mieux gérer, tu sais, pas seulement le match d’aujourd’hui mais les situations en général, et j’ai vraiment besoin de retrouver cette flamme et cette soif de victoire, tu vois, parce que je pense que ça m’a un peu manqué. »
Publié le samedi 30 mai 2026 à 19:40