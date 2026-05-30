Alex De Minaur a vrai­ment vécu un drôle de match, ce vendredi, au troi­sième tour de Roland‐Garros.

Opposé à un Jakub Mensik, qui tenait à peine debout à l’issue de son dernier match, l’Australien s’est incliné en quatre sets après avoir pour­tant remporté la première manche 6 jeux à 0.

Mécontent de son atti­tude, l’Australien s’est même demandé si les élimi­na­tions des deux grands favoris du tournoi, Jannik Sinner et Novak Djokovic, ne l’avaient pas fait cogiter.

« Écoutez, j’aimerais croire que cela ne m’a pas affecté, mais c’est peut‐être le cas. Je ne sais vrai­ment pas pour l’instant. Évidemment, vu ma situa­tion actuelle, j’ai l’impression d’avoir laissé passer une occa­sion. Comme je l’ai dit, ce n’est pas tous les jours qu’on a ce genre d’opportunités. Ou même dans ma carrière, j’ai l’impression qu’on ne m’a pas vrai­ment offert beau­coup d’occasions de ce genre. D’habitude, j’arrive en fin de tournoi, je joue contre ces joueurs de haut niveau, et j’ai un peu l’impression que la porte m’a été claquée au nez. Une fois tous les trente‐six du mois, on a une occa­sion comme celle‐ci, et il faut être capable de la saisir, et j’ai fait exac­te­ment le contraire aujourd’hui. Retour à la case départ. Je dois m’améliorer. Je dois mieux gérer, tu sais, pas seule­ment le match d’aujourd’hui mais les situa­tions en général, et j’ai vrai­ment besoin de retrouver cette flamme et cette soif de victoire, tu vois, parce que je pense que ça m’a un peu manqué. »