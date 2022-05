Malgré les doutes et l’in­cer­ti­tude à cause de sa bles­sure au pied gauche, Rafael Nadal est bel et bien de retour à Roland‐Garros, pour sa 18e parti­ci­pa­tion. A bientôt 36 ans.

Il dispute contre Jordan Thompson ce lundi après‐midi son 109e match porte d’Auteuil. Seul deux joueurs ont pris part à plus de matchs dans un seul et même tournoi du Grand Chelem. Jimmy Connors (à l’US Open), que Rafa pour­rait rattraper en cas de finale cette année à Paris, et Roger Federer (à l’Open d’Australie et à Wimbledon).

Le Majorquin a bien sûr reçu une belle ovation de la part du public à son entrée sur « son » court, le Philippe‐Chatrier.