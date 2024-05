Auteur d’un geste très limite après sa victoire contre Gabriel Debru au premier tour des quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros, le joueur moné­gasque Valentin Vacherot a été défendu par son adversaire.

« Coucou les amis, pas de victoire aujourd’hui mais une belle bataille !! Merci Roland quel kiff !! Merci tribune bleu ! Par ailleurs, j’aimerais que les gens féli­cite Valentin, pour la comba­ti­vité qu’il a eue, il n’a rien lâché et il a tout donné pour gagner, il a mérité. Retenez sa comba­ti­vité et pas le geste à la fin s’il vous plaît ! C’est un bon mec, il mérite qu’on l’applaudisse pour le beau match qu’il a fait. Merci à vous. Je vais tout donner moi pour conti­nuer de progresser et d’avancer !! », a écrit le Français de 18 ans qui démontre déjà toute sa classe.