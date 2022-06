Présenté comme la nouvelle pépite du tennis trico­lore, Gabriel Debru s’est « évidem­ment » qualifié pour la finale du tournoi juniors. Cela devient telle­ment régu­lier que ce n’est presque plus une actua­lité (sic) et surtout cela ne garantit pas l’éclo­sion d’une star par la suite.

Le Grenoblois semble avoir compris tout cela même s’il a déjà les éléments de langage pour défendre le bilan trico­lore : « Le tennis fran­çais a été beau­coup critiqué. Mais fran­che­ment c’est très dur, avec Djokovic, Federer, Nadal, Murray, il y a aussi plein de gens, Cilic, des joueurs qui ont été très bons. On a de très bons joueurs fran­çais, mais quand on a des « monstres » comme ça en face, c’est très dur de devenir numéro 1 mondial. Maintenant, on est une belle géné­ra­tion à venir au niveau fran­çais, avec les Arthur Fils, Luca Van Assche, Jo, Sean, moi, Arthur… On est beaucoup »