Plus jeune joueur à remporter un match de quali­fi­ca­tions sur un tournoi du Grand Chelem depuis Bernard Tomic en 2008, Gabriel Debru, 781e mondial à 16 ans et 4 mois, a fini par s’in­cliner au deuxième tour à Roland‐Garros face au Slovaque Norbert Gombos (115e), plus fort et surtout plus expé­ri­menté (4–6, 6–7(5)).

Interrogé à l’issue de la rencontre, le Tricolore, déjà très posé et réfléchi, s’est dit prêt à repartir dans l’ano­nymat des tour­nois juniors. Une bonne manière de se jauger menta­le­ment après son épopée pari­sienne où il s’est fait un nom auprès du public.

« C’était une ambiance incroyable. pour moi c’est juste dingue de jouer devant autant de monde. J’ai jouer un bon joueur, il a bien joué. J’ai eu mes occa­sions mais il a su les sauver. J’ai deux balles de set au 2e, je prends deux coups droits gagnants. une balle pour revenir à 5–5, je prends coup droit gagnant. C’est bien joué. Pas de regrets, j’ai tout donné. Je me suis bien servi du public donc je les remercie. Maintenant place aux juniors. J’ai signé beau­coup d’au­to­graphes. J’ai même dû partir car on bloquait le 6 (rires). Je suis jeune donc voir autant d’at­ten­tion ça fait très plaisir. Il faut pas se dire que c’est fait, il faut conti­nuer à travailler et tout donner à l’en­traî­ne­ment. Avoir la bonne atti­tude et ça passera. Ces deux matchs m’ont apporté de l’ex­pé­rience avec le stress et le public. Les juniors, ça va être un bon tournoi. Il y aura des attentes donc menta­le­ment, ça va être un très bon test. Je vais me prendre quelques jours de repos parce que je suis carbo­nisé. Et je repar­tirai à l’en­traî­ne­ment », a déclaré l’es­poir trico­lore dans des propos recueillis sur place par Tennis Actu.