Les 4 meilleures joueuses au clas­se­ment WTA ne sont plus en lice à Roland‐Garros. Ashleigh Barty a été contrainte d’aban­donner, Naomi Osaka s’est retiré, Simona Halep était blessé avant le tournoi. Et ce vendredi, Aryna Sabalenka, numéro 4 mondiale, s’est incliné contre la Russe Anastasia Pavlyunchenkova (32e) 4–6, 6–2, 0–6 ! Si la Biélorusse a toujours eu des diffi­cultés en Grand Chelem (elle n’a jamais dépassé les 8es de finale), elle était l’une des favo­rites de ce Roland‐Garros, après sa finale à Madrid et son titre à Stuttgart.

Avec cette surprise, le tableau féminin s’ouvre encore un peu. Serena Williams aurait pu affronter Aryna Sabalenka en quarts de finale. Elle l’évi­tera donc si elle arrive jusque‐là. Elle pour­rait retrouver Victoria Azarenka à la place.