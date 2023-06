Juan Martin Del Potro prend son mal en patience. Il a observé Roland‐Garros de loin en atten­dant de tenter un ultime retour, sans doute à l’US Open. Au cours d’une inter­view accordée à Pagina 12, l’Argentin décrit ses senti­ments actuels et passés en dres­sant un petit bilan de sa carrière.

« Je vis avec deux senti­ments. Je me mets en colère, je suis agacé et je me demande pour­quoi. Et puis d’un autre côté, je me dis : ‘Pourquoi pas moi ? Je suis quel­qu’un d’or­di­naire. Beaucoup de spor­tifs souffrent. Alcaraz a 20 ans et il a eu des crampes après avoir joué deux sets avec Djokovic ; j’ai gagné la finale de l’US Open contre Federer quand j’avais 20 ans. Quand j’ai dû faire face à quelque chose en dehors du tennis, je l’ai pris comme un défi personnel. Je n’ai jamais eu de problème pour battre les meilleurs : mon problème était de soigner mon poignet. Si ça fait mal de frapper un revers, ok, je joue en slice, je n’uti­lise pas ma main. Mon adver­saire le plus coriace était mon corps. Je n’avais pas peur de jouer contre les meilleurs. Mon but était toujours de me réin­venter pour aller vers l’impossible. »