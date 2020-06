Juan Martin Del Potro, qui prépare son retour sur les courts après avoir subi une opération au genou en janvier, était l’invité d’ESPN pour l’émission « ESPN FC Show ». L’Argentin est revenu sur son titre à l’US Open en 2009 : « Il y avait du bruit, beaucoup de gens criaient et j’ai levé les yeux et j’ai vu « balle de match Del Potro ». Mes jambes se sont desserrées. Il ne pouvait pas m’arriver la même chose qu’à Roland-Garros. »

Quelques mois avant de soulever son unique titre du Grand Chelem, l’Argentin avait échoué en demi-finale de Roland-Garros face à Roger Federer. Une défaite traumatisante pour le natif de Tandil comme il l’a expliqué : « En 2009 à Roland-Garros, Nadal avait perdu assez tôt. Federer et moi savions que celui qui remportait ce match allait être champion car de l’autre côté, Soderling était le finaliste. On savait que le vainqueur de notre demi-finale allait gagner la finale. Federer n’avait jamais gagné Roland et c’était ma première demi-finale de Grand Chelem. Le match était serré, équilibré, j’ai eu ma chance dans le cinquième set, mais je l’ai manquée à cause de mes erreurs. J’ai quitté le terrain en me sentant comme un perdant. Je pensais que ce n’était pas mon sport et que je devais me consacrer à autre chose. Je n’étais pas fier d’avoir atteint les demi-finales. J’ai senti que j’avais l’opportunité de gagner mon premier Grand Chelem et je l’avais laissé passer. Ce match m’a marqué et m’a fait très mal. »