Jannik Sinner a remporté le premier set (6−4) en finale de Roland‐Garros ce dimanche, avant de breaker en début de deuxième manche. Et selon Juan Martin Del Potro, Carlos Alcaraz risque d’avoir beau­coup de mal à inverser la tendance si le numéro 1 mondial conserve ce niveau de jeu.

Si Jannik no baja un poco el nivel y la inten­sidad, no veo chance para Carlitos, haga lo que haga no le va a dar resul­tado, ni slice, ni drop shots, no va a cortarle el ritmo…

Pero como no se de tenis, no opino 😂

Me voy a tomar unos mates, chau 👋🏼#roland­garros