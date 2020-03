Joint dans l’après-midi, Olivier Delaitre, vainqueur de la Coupe Davis en 1991 et qui fait maintenant partie du staff de la All In Académie est revenu pour We Love Tennis sur le choix de la direction de Roland-Garros : « Roland-Garros est un tournoi du Grand Chelem, c’est mieux qu’il se joue. Le maintenir à sa date ne pouvait plus être tenue, je le comprends. Après sur le côté sportif, j’ai envie de dire que les joueurs seront dans le rythme. Une semaine c’est court, certes mais il fut un temps où il y avait que 15 jours entre Roland-Garros et Wimbledon. Au final, mais cela n’engage que moi, c’est la moins mauvaise solution »