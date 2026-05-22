C’est une tradition, le samedi avant les demi‐finales, les organisateurs se livrent aux médias pour un bilan de l’édition en cours. Jérôme Fechter et Denis Naegelen ont donc répondu avec franchise et sincérité et le moins que l’on puisse dire c’était qu’ils étaient plutôt satisfait de cette édition 2026, celle des 40 ans du tournoi.
En marge de ce bilan, Denis qui a une connaissance des us et coutumes du circuit s’est exprimé au sujet du prize money et la fronde qui a lieu à Roland‐Garros
« Vouloir toujours plus, c’est un peu gênant. Je ne connais pas un métier dont les revenus progressent de 20% chaque année. Après je comprends aussi que les acteurs veulent en savoir plus, donc ce me choque pas plus que cela »
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Publié le vendredi 22 mai 2026 à 15:30