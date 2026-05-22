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Denis Naegelen direc­teur des Internationaux de Strasbourg sur la fronde des stars : « Vouloir toujours plus, c’est un peu gênant. Je ne connais pas un métier dont les revenus progressent de 20% chaque année »

Par
Laurent Trupiano
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C’est une tradi­tion, le samedi avant les demi‐finales, les orga­ni­sa­teurs se livrent aux médias pour un bilan de l’édi­tion en cours. Jérôme Fechter et Denis Naegelen ont donc répondu avec fran­chise et sincé­rité et le moins que l’on puisse dire c’était qu’ils étaient plutôt satis­fait de cette édition 2026, celle des 40 ans du tournoi. 

En marge de ce bilan, Denis qui a une connais­sance des us et coutumes du circuit s’est exprimé au sujet du prize money et la fronde qui a lieu à Roland‐Garros

« Vouloir toujours plus, c’est un peu gênant. Je ne connais pas un métier dont les revenus progressent de 20% chaque année. Après je comprends aussi que les acteurs veulent en savoir plus, donc ce me choque pas plus que cela »

 »

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 15:30

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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