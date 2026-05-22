C’est une tradi­tion, le samedi avant les demi‐finales, les orga­ni­sa­teurs se livrent aux médias pour un bilan de l’édi­tion en cours. Jérôme Fechter et Denis Naegelen ont donc répondu avec fran­chise et sincé­rité et le moins que l’on puisse dire c’était qu’ils étaient plutôt satis­fait de cette édition 2026, celle des 40 ans du tournoi.

En marge de ce bilan, Denis qui a une connais­sance des us et coutumes du circuit s’est exprimé au sujet du prize money et la fronde qui a lieu à Roland‐Garros

« Vouloir toujours plus, c’est un peu gênant. Je ne connais pas un métier dont les revenus progressent de 20% chaque année. Après je comprends aussi que les acteurs veulent en savoir plus, donc ce me choque pas plus que cela »

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