Depuis la reprise des tournois sur le circuit ATP, Novak Djokovic a beaucoup plus joué que Rafael Nadal. Il comptabilise au total 37h32 sur le court. Rafael Nadal avait lui décidé de ne pas se rendre à New York pour le tournoi de Cincinnati et l’US Open. Alors forcément, il a passé beaucoup moins de temps sur les terrain. Environ 23 heures de moins que son rival…A qui profitera cette donnée en cas de finale les opposant ? Réponses dans les prochaines heures et éventuellement dimanche..

Time on court since the Tour resumed :



Djokovic 37H32M

Schwartzman 36H53M

Tsitsipas 34H56M

Nadal 14H50M — enrico maria riva (@enricomariariva) October 7, 2020