Il y a déjà de la tension à Roland‐Garros !

Pedro Martínez (152e mondial) et Rei Sakamoto ont failli en venir aux mains à l’issue de leur duel du premier tour des quali­fi­ca­tions, remporté par l’Espagnol en deux sets (6−2, 7–5).

L’arbitre a même dû descendre de sa chaise pour séparer les deux joueurs après une vive alter­ca­tion au filet.

There were heated scenes at Roland‐Garros as the umpire had to sepa­rate Pedro Martinez and Reik Sakamoto after their quali­fying match 💢 pic.twitter.com/J349r1nNwk — TNT Sports (@tntsports) May 19, 2026

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