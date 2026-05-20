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Deux joueurs séparés par l’ar­bitre, fin de match électrique !

Par
Baptiste Mulatier
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Il y a déjà de la tension à Roland‐Garros ! 

Pedro Martínez (152e mondial) et Rei Sakamoto ont failli en venir aux mains à l’issue de leur duel du premier tour des quali­fi­ca­tions, remporté par l’Espagnol en deux sets (6−2, 7–5).

L’arbitre a même dû descendre de sa chaise pour séparer les deux joueurs après une vive alter­ca­tion au filet.

Ambiance élec­trique Porte d’Auteuil !

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 13:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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