Il y a déjà de la tension à Roland‐Garros !
Pedro Martínez (152e mondial) et Rei Sakamoto ont failli en venir aux mains à l’issue de leur duel du premier tour des qualifications, remporté par l’Espagnol en deux sets (6−2, 7–5).
L’arbitre a même dû descendre de sa chaise pour séparer les deux joueurs après une vive altercation au filet.
There were heated scenes at Roland‐Garros as the umpire had to separate Pedro Martinez and Reik Sakamoto after their qualifying match 💢 pic.twitter.com/J349r1nNwk— TNT Sports (@tntsports) May 19, 2026
Ambiance électrique Porte d’Auteuil !
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 13:55