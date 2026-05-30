Parry, c’est magique. Voici un refrain qu’on devrait entendre à de nombreuse reprises dans les prochaines heures, surtout si le Paris‐Saint‐Germain venait à remporter sa deuxième Ligue des Champions d’af­filée ce samedi soir.

Mais on parle ici de Diane Parry, qui vient de s’of­frir la 6e joueuse mondiale, Amanda Anisimova, au troi­sième tour de Roland‐Garros.

Victorieuse au terme d’un sacré combat de 2h45 de jeu au super tie‐break (6−3, 4–6, 7–6(3)), la 92e joueuse mondiale atteint à cette occa­sion son premier huitième de finale en Grand Chelem. Une perfor­mance sur laquelle elle est revenue au micro du Philippe‐Chatrier.

#RolandGarros | 🗣️ « L’ambiance était excep­tion­nelle »



🔥 Diane Parry a pu compter sur le public du Central pour s’im­poser face à Amanda Anisimova



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« Je suis vidée un petit peu mais telle­ment heureuse d’avoir pu vivre ce match dans cette ambiance, vous avez été excep­tion­nels en me soute­nant du début à la fin. C’est une grosse journée entre mon match et la finale qui nous attend du PSG. Je suis juste extrê­me­ment heureuse », a déclaré Diane, qui aura une belle oppor­tu­nité au prochain tour puis­qu’elle sera opposée à la quali­fiée polo­naise, Maja Chwalinska (114e), tombeuse de Maria Sakkari.