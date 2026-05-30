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Diane Parry, tombeuse d’Amanda Anisimova et qualifié en 8e : « Je suis vidée »

Par
Thomas S
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Parry, c’est magique. Voici un refrain qu’on devrait entendre à de nombreuse reprises dans les prochaines heures, surtout si le Paris‐Saint‐Germain venait à remporter sa deuxième Ligue des Champions d’af­filée ce samedi soir. 

Mais on parle ici de Diane Parry, qui vient de s’of­frir la 6e joueuse mondiale, Amanda Anisimova, au troi­sième tour de Roland‐Garros.

Victorieuse au terme d’un sacré combat de 2h45 de jeu au super tie‐break (6−3, 4–6, 7–6(3)), la 92e joueuse mondiale atteint à cette occa­sion son premier huitième de finale en Grand Chelem. Une perfor­mance sur laquelle elle est revenue au micro du Philippe‐Chatrier. 

« Je suis vidée un petit peu mais telle­ment heureuse d’avoir pu vivre ce match dans cette ambiance, vous avez été excep­tion­nels en me soute­nant du début à la fin. C’est une grosse journée entre mon match et la finale qui nous attend du PSG. Je suis juste extrê­me­ment heureuse », a déclaré Diane, qui aura une belle oppor­tu­nité au prochain tour puis­qu’elle sera opposée à la quali­fiée polo­naise, Maja Chwalinska (114e), tombeuse de Maria Sakkari. 

Publié le samedi 30 mai 2026 à 17:27

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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