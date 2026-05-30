Parry, c’est magique. Voici un refrain qu’on devrait entendre à de nombreuse reprises dans les prochaines heures, surtout si le Paris‐Saint‐Germain venait à remporter sa deuxième Ligue des Champions d’affilée ce samedi soir.
Mais on parle ici de Diane Parry, qui vient de s’offrir la 6e joueuse mondiale, Amanda Anisimova, au troisième tour de Roland‐Garros.
Victorieuse au terme d’un sacré combat de 2h45 de jeu au super tie‐break (6−3, 4–6, 7–6(3)), la 92e joueuse mondiale atteint à cette occasion son premier huitième de finale en Grand Chelem. Une performance sur laquelle elle est revenue au micro du Philippe‐Chatrier.
#RolandGarros | 🗣️ « L’ambiance était exceptionnelle »— francetvsport (@francetvsport) May 30, 2026
🔥 Diane Parry a pu compter sur le public du Central pour s’imposer face à Amanda Anisimova
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« Je suis vidée un petit peu mais tellement heureuse d’avoir pu vivre ce match dans cette ambiance, vous avez été exceptionnels en me soutenant du début à la fin. C’est une grosse journée entre mon match et la finale qui nous attend du PSG. Je suis juste extrêmement heureuse », a déclaré Diane, qui aura une belle opportunité au prochain tour puisqu’elle sera opposée à la qualifiée polonaise, Maja Chwalinska (114e), tombeuse de Maria Sakkari.
Publié le samedi 30 mai 2026 à 17:27