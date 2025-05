Il faut croire que le sort s’acharne sur Grigor Dimitrov. Ces deux dernières années, chacun de ses quatre aban­dons consé­cu­tifs en Grand Chelem a été causé par une blessure.

Diminué à la cuisse, le Bulgare a été contraint d’aban­donner à l’issue de la troi­sième manche de son premier tour à Roland‐Garros contre Ethan Quinn (106e à l’ATP).

📊 Les quatre dernières défaites en Grand Chelem de Grigor Dimitrov 🇧🇬 : 🚑 Wim 2024 vs Medvedev (5÷3 ab.) 🚑 US 2024 vs Tiafoe (6÷3 6 ⁄ 7 6 ⁄ 3 4 ⁄ 1 ab.) 🚑 OA 2025 vs Passaro (7÷5 2 ⁄ 1 ab.) 🚑 RG 2025 vs Quinn (2÷6 3 ⁄ 6 6 ⁄ 2 ab.) pic.twitter.com/Zi0kaJR0cT

Celui qui avait déjà reçu un temps mort médical dans la rencontre, ne rassure pas pour la suite de sa carrière, alors âgé de 34 ans.

1 – Grigor Dimitrov has become the first player in the Open Era to lose Men’s Singles matches via reti­re­ment at four conse­cu­tive Grand Slam events. Rotten.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo