On ne parle pas beaucoup du Bulgare et pourtant il est solide depuis le début du tournoi. Lui qui n’a jamais vraiment brillé sur l’ocre de Roland-Garros veut changer cette mauvaise habitude : « J’ai toujours aimé jouer à Paris. Je ne me cherche pas d’excuse mais à chaque fois, je suis tombé sur des joueurs dans des tours difficiles ce qui ne permettait pas d’aller dans la deuxième semaine. Personnellement, j’adorerais aller loin dans le tableau, loin dans le tournoi. J’ai l’impression que parfois, j’étais un peu petit bras sur certains matches. Mais je reviens, très positif, mentalement. Et cette année est, bien sûr, différente des autres années. Cela, c’est certain. Mais en tout cas, je prends les choses comme elles viennent, l’une après l’autre. Généralement on a beaucoup de temps pour se préparer à de tels tournois. Mais cette fois-ci, c’est simplement mon deuxième tournoi sur terre battue cette année. C’est un peu étrange. Mais ce qui m’arrive, arrive aux autres joueurs aussi. D’ailleurs, j’aime bien cette situation. C’est à nous de faire au mieux, de beaucoup improviser, de tenir bon. Et par exemple, la première semaine, j’ai beaucoup joué en intérieur. C’est quasiment la première fois que je joue en extérieur, là. Il y a tellement de choses que j’ai à apprendre, et j’apprends beaucoup pendant des moments tels que celui-ci et des conditions telles que celles-ci »