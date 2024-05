La plainte sur le public trop expressif d’Iga Swiatek, n’en finit plus de faire parler.

Tombeur facile de Fabian Marozsan au deuxième tour de Roland‐Garros (6−0, 6–3, 6–4), Grigor Dimitrov a forcé­ment été inter­rogé à ce sujet en confé­rence de presse.

De son côté, le numéro dix mondial ne voit aucun problème à évoluer dans un envi­ron­ne­ment bruyant. En revanche, il s’op­pose aux mouve­ments du public pendant le match.

« Je n’ai pas encore joué sur ce court [Philippe‐Chatrier]. J’espère y jouer bien entendu. J’ai bien compris la ques­tion. Il est vrai que les joueurs de tennis ont des parti­cu­la­rités. Chacun est sensible diffé­rem­ment à l’environnement. La lumi­no­sité, par exemple, si c’est éblouis­sant. S’il y a des grandes lettres, c’est plus diffi­cile. Le public, oui, si vous voyez que le public qui bouge, on est très concentré sur la balle, mais l’œil va quand même tomber sur les mouve­ments dans les gradins. Je suis pour un immo­bi­lisme total dans les gradins. Pour ce qui est du bruit, je pense qu’il n’y a pas grand‐chose à faire. Dans les deux cas, j’avoue que je suis assez neutre sur la ques­tion. Je pour­rais sans doute jouer avec de la musique. Certes, je préfère quand les choses sont un peu plus calmes, mais je ne contrôle pas le public. »