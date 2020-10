En conférence de presse, le joueur bulgare a insisté sur le rôle de l’écosystème du tennis, c’est à dire les médias bien sur, mais aussi les fans : « J’aime les conférences de presse. Tout ce que je peux donner, j’essaie de le donner. Je le fais pour moi mais aussi pour le public, je le fais pour les fans, parce que je pense que notre sport a besoin de se rapprocher des fans. Sans eux, nous serions sûrement ailleurs, en tout cas nous ne serions pas qui nous sommes aujourd’hui. Il y a nos familles, les fans, tous ceux qui sont autour de nous. Et il y aussi les critiques. On a tous besoin de se remettre en cause, c’est essentiel. Tout le monde en a besoin. Et même si je ne lis pas tout ce qui est écrit sur moi, j’en entends parler. Moi, je suis toujours pour une critique constructive. C’est un peu ce qu’il manque dans le monde d’aujourd’hui »