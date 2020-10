Dimitrov – Tsitsipas est sûrement le match le plus intéressant à suivre ce lundi. Si les deux joueurs ne se sont jamais affrontés en compétition, le Bulgare a bien pris le temps d’observer son adversaire.

« Je ne le connais pas beaucoup en dehors des courts. En tout cas, j’ai visionné beaucoup de ses matches et ses résultats sont très bons. Il joue très bien, quelle que soit la surface. Mes sensations sont bonnes. Je cherche à m’accrocher et je vais me concentrer sur mon côté du court. Je crois que je n’ai jamais joué contre lui lors d’un match officiel. Donc j’attends avec grande impatience cette partie, comme ça, je pourrai voir où j’en suis dans mon jeu, comment mon corps réagit. J’espère être à 100 % », a espéré Grigor en conférence de presse.