En ces moments de crise, il convient de se méfier de quelques prises de paroles téléguidées qui ont pour but de faire un gros buzz. Celle de Dirk Hordorff, vice-président de la Fédération Allemande de tennis pose ce problème.

En effet, comme il l’a annoncé, on peut effectivement craindre une annulation de Wimbledon, mais comment peut-il en être autrement aujourd’hui alors que le virus est très virulent en Grande-Bretagne et que certains parlent déjà d’un confinement de six mois ?

Mais là où sa prise de parole chez nos confrères de L’Equipe est un peu gênante, c’est qu’elle est surtout une vraie attaque contre la direction de Roland-Garros. Dirk Hordorff parle d’un choix que les joueurs n’accepteront pas, que l’ATP et la WTA seraient prêts à enlever les points du tournoi et que l’ITF sera catastrophée. Enfin, il prédit même que la nouvelle date retenue ne pourra être tenue en raison d’un passage en force.

Le souci, c’est tout simplement que Dirk Hordorff a été le coach de Vasek Pospisil pendant un an. Or on connaît la position du joueur canadien concernant la décision française et plus largement sur son activisme concernant les droits des joueurs.