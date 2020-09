Les tests pour le Covid-19 réalisés par le tournoi de Roland Garros risquent de faire encore beaucoup parler. Après l’affaire Damir Dzumhur et de son coach qui veulent porter plainte contre le Grand Chelem parisien, c’est au tour de Fernando Verdasco d’exprimer sa colère envers ces tests et l’organisation.

Porteur du virus en août mais asymptomatique, le joueur espagnol a respecté une période de quarantaine avant de revenir s’entraîner et de se refaire tester, négativement, à de nombreuses reprises. Ça été le cas sur les différents tournois prévus au calendrier ATP comme Rome (défaite au premier tour des qualifications) et à Hambourg. Bien que apte à jouer en Allemagne, le 58e mondial a préféré se préserver pour Roland Garros.

Sauf qu’en arrivant à Paris, il a été le seul de son entourage testé positif au Covid-19. Logiquement disqualifié, il est ensuite rentré chez lui et a effectué trois tests qui se sont révélés négatifs. Verdasco a bien demandé au tournoi d’en réaliser un nouveau, sans succès. Dans une lettre adressée publiquement aux organisateurs, il a exprimé une injustice et une colère envers l’événement.

« Cela pourrait arriver à n’importe quel joueur ou à son équipe, et à mon avis, nous devrions au moins avoir la possibilité de faire de nouveaux tests pour éviter les disqualifications directes injustes et pour donner la sécurité aux joueurs. S’il reste suffisamment de temps pour se faire tester à nouveau, notre demande de les faire faire ne doit pas être refusée, a écrit la gaucher avant de s’en prendre directement au Grand Chelem. Je veux faire part de ma frustration et de mon indignation totales envers l’organisation de Roland Garros, pour avoir enlevé mon droit de participer à cet événement important sans même me donner la possibilité de faire un autre test avec un nouvel échantillon pour confirmer que le résultat du premier pourrait être une erreur ».