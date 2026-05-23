Comme d’ha­bi­tude, Novak Djokovic n’a pas été avare en mots lors de sa confé­rence d’avant tournoi à Roland‐Garros, d’au­tant qu’il ne parti­ci­pait pas au mouve­ment de protes­ta­tions de certains joueurs qui ont stoppé leur prise de parole au bout de 15 minutes.

Forcément inter­rogé sur cette fronde, le Serbe, qui s’est battu sa carrière pour améliorer le niveau de vie des joueurs les moins bien classés, à faire part d’un certain abat­te­ment quant à la situa­tion très complexe de son sport.

« Les tour­nois du Grand Chelem, les instances diri­geantes, les circuits profes­sion­nels, tout le monde. Nous sommes très frag­mentés. C’est déjà assez complexe en tant que sport, la façon dont la struc­ture est orga­nisée et dont nous sommes régle­mentés. Alors cette frag­men­ta­tion supplé­men­taire me fait vrai­ment mal, person­nel­le­ment. Je n’aime vrai­ment pas voir ça. Mais bon, voyons voir et tirons aussi des leçons du golf. Je pense que le golf est un bon exemple de sport profes­sionnel indi­vi­duel mondial qui a traversé et traverse encore des moments très diffi­ciles en termes de gouver­nance et de divi­sion des circuits et des joueurs, et ils ne peuvent parti­ciper qu’à un seul circuit ; s’ils en rejoignent un autre, on a vu ce qui se passe. Alors tirons‐en les leçons. Essayons d’être un peu plus unis et de parler d’une seule voix pour trouver une meilleure struc­ture et un meilleur avenir pour notre sport, car c’est main­te­nant le bon moment. C’est le senti­ment que j’ai, c’est juste que ce ne sont pas une ou deux choses qui se passent lors de ce tournoi auxquelles les joueurs parti­cipent en termes de médias. C’est juste que dans l’en­semble, il y a beau­coup de rumeurs, il y a beau­coup de senti­ments sur ce qui se passe en termes de chan­ge­ments dans le sport. Je pense que c’est quelque chose d’iné­vi­table, alors j’es­père que nous allons pouvoir le faire avec le moins de turbu­lences possible. »