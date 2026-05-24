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Djokovic, après sa victoire contre le Français Mpetshi Perricard : « J’ai vu ça peut‐être une ou deux fois ma vie »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a concédé le premier set lors de son entrée en lice à Roland‐Garros contre le Français Giovanni Mpetshi Perricard (80e mondial), Novak Djokovic s’est fina­le­ment imposé en quatre manches : 5–7, 7–5, 6–1, 6–4, en 2h53 de jeu. 

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem n’a pas tari d’éloges à l’égard du « bombar­dier français ». 

« Avant tout, je dois dire féli­ci­ta­tions à Giovanni pour son très bon match. Il mérite des applau­dis­se­ments. Je l’af­fron­tais pour la première fois. C’est prati­que­ment impos­sible de lire son service, avec cette vitesse. J’ai peut‐être vu ça une ou deux fois dans ma carrière avec Reilly Opelka et Ivo Karlovic, qui font 2m10. Giovanni est une force de la nature. C’est incroyable. Je lui souhaite bonne chance pour la suite. »

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 23:47

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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