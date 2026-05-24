S’il a concédé le premier set lors de son entrée en lice à Roland‐Garros contre le Français Giovanni Mpetshi Perricard (80e mondial), Novak Djokovic s’est fina­le­ment imposé en quatre manches : 5–7, 7–5, 6–1, 6–4, en 2h53 de jeu.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem n’a pas tari d’éloges à l’égard du « bombar­dier français ».

« Avant tout, je dois dire féli­ci­ta­tions à Giovanni pour son très bon match. Il mérite des applau­dis­se­ments. Je l’af­fron­tais pour la première fois. C’est prati­que­ment impos­sible de lire son service, avec cette vitesse. J’ai peut‐être vu ça une ou deux fois dans ma carrière avec Reilly Opelka et Ivo Karlovic, qui font 2m10. Giovanni est une force de la nature. C’est incroyable. Je lui souhaite bonne chance pour la suite. »