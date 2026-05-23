Novak a été forcément interrogé au sujet de l’absence de Carlos Alcaraz. Pour le Serbe, cela ne change rien concernant son approche du tournoi et ses chances de réussir une grosse performance.
« Je ne pense pas que cela la change de manière significative. Mon corps m’a fait passer par des moments difficiles depuis 6 à 8 mois. Cela a été ma principale préoccupation, et pas vraiment le fait de savoir que Carlos soit là ou pas, cela allait me donner plus de chances. Si je suis en forme, et capable de maintenir cette forme sur tout le tournoi – bien entendu, on n’est pas dans la même forme au début du tournoi qu’à la fin – mais si j’arrive à maintenir mon niveau de fraîcheur et de progrès, à ce moment, je pense que j’ai toujours mes chances, et je l’ai déjà prouvé en Australie cette année, où je n’étais pas loin de gagner un autre Grand Chelem »
Publié le samedi 23 mai 2026 à 08:48