Novak a été forcé­ment inter­rogé au sujet de l’ab­sence de Carlos Alcaraz. Pour le Serbe, cela ne change rien concer­nant son approche du tournoi et ses chances de réussir une grosse performance.

« Je ne pense pas que cela la change de manière signi­fi­ca­tive. Mon corps m’a fait passer par des moments diffi­ciles depuis 6 à 8 mois. Cela a été ma prin­ci­pale préoc­cu­pa­tion, et pas vrai­ment le fait de savoir que Carlos soit là ou pas, cela allait me donner plus de chances. Si je suis en forme, et capable de main­tenir cette forme sur tout le tournoi – bien entendu, on n’est pas dans la même forme au début du tournoi qu’à la fin – mais si j’ar­rive à main­tenir mon niveau de fraî­cheur et de progrès, à ce moment, je pense que j’ai toujours mes chances, et je l’ai déjà prouvé en Australie cette année, où je n’étais pas loin de gagner un autre Grand Chelem »