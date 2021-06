Tout le monde attend avec impa­tience le 58ème duel entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Lors de sa confé­rence de presse, le Serbe a confirmé qu’il était prêt pour relever le défi : « Je ne suis pas le seul à avoir battu Nadal à Roland‐Garros. Robin Soderling l’a aussi battu. Après c’est vrai, qu’il n’y en a pas beau­coup qui ont gagné contre lui sur ce court. De toute évidence, c’est une demi‐finale, qui était attendue. On se retrouve donc à nouveau face à face. On s’est battu sur ce court, année après année. L’an dernier, il a dominé la finale contre moi. De toute évidence les condi­tions seront diffé­rentes vendredi de ce qu’elles étaient en finale l’année dernière. J’espère que je pourrai jouer à un niveau plus élevé que celui notam­ment des deux premiers sets de l’an dernier. La qualité et le niveau de tennis que j’ai joué depuis trois ou quatre semaines sur la terre battue à Rome, Belgrade et ici me permettent d’avoir des sensa­tions et un ressenti positif pour ce match. Je pense que je peux le gagner, sinon je ne serais pas ici. Et on va avoir une jolie bataille »