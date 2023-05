Alors que Roland‐Garros n’a commencé que depuis deux joueurs, Novak Djokovic, qualifié pour le 2e tour, se retrouve déjà au coeur d’une polé­mique. Après sa victoire lundi contre l’Américain Aleksandar Kovacevic, le Serbe a en effet écrit un message très poli­tique sur la caméra : « Le Kosovo est le coeur de la Serbie. Stop à la violence ». Il a ensuite donné des expli­ca­tions face aux jour­na­listes de son pays.

« Je ne suis pas un poli­ti­cien et je n’ai pas l’in­ten­tion d’en­trer dans un débat poli­tique. Ce sujet est très sensible… En tant que Serbe, tout ce qui se passe au Kosovo me fait très mal. C’est le moins que je pouvais faire. Je me sens respon­sable, en tant que person­na­lité publique – quel que soit le domaine – d’ap­porter mon soutien… En parti­cu­lier, en tant que fils d’un homme né au Kosovo, je ressens le besoin de leur apporter mon soutien, ainsi qu’à la Serbie. Je ne sais pas ce que l’avenir réserve au peuple serbe et au Kosovo, mais il est néces­saire d’ap­porter notre soutien et de faire preuve d’unité dans ce genre de situa­tion. Je ne sais pas ce qui va se passer. J’ai entendu dire qu’il y avait eu beau­coup d’ob­jec­tions sur les réseaux sociaux. Peut‐être que je serais sanc­tionné. Mais je ne me retiens pas et je le refe­rais », a déclaré Djokovic dans des propos rapportés Tennis Majors.