Alors qu’il avait mal commencé sa saison sur terre battue, avec des élimi­na­tions d’en­trée à Monte‐Carlo et Madrid, Novak Djokovic se retrouve quelques semaines plus tard en demi‐finales de Roland‐Garros.

En confé­rence de presse, le Serbe a rappelé que sa prio­rité était les tour­nois du Grand Chelem.

« Si vous regardez les résul­tats que j’ai eus cette année, à savoir plusieurs défaites au premier tour des Masters 1000, ce n’est pas un senti­ment agréable. C’est quelque chose que je n’avais pas connu depuis de nombreuses années après 20 ans sur le circuit. C’est pour­quoi j’ai dit que d’une certaine manière je devais essayer de trouver un moyen de rebondir en Grand Chelem. Ce n’est pas un secret, c’est comme ça depuis des années, mais pour moi il n’y a plus que ça qui compte, à savoir élever mon niveau et de jouer mon meilleur tennis dans ces quatre tour­nois. Et c’est ce que j’ai réussi à faire. Je pense que la victoire contre Alcaraz en quarts de finale de l’Open d’Australie et celle de ce soir (mercredi) contre Zverev me prouvent à moi et aux autres que je peux encore jouer au plus haut niveau. Et je m’épa­nouis dans ces occasions. »

Vendredi en session de nuit, Djokovic affron­tera le numéro 1 mondial Jannik Sinner pour une place en finale.