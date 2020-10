Meurtri par sa cinglante défaite, le Serbe a surtout vanter les mérites de son adversaire en conférence de presse. Il est aussi revenu sur son état d’esprit et sa capacité à rebondir : « Une défaite comme celle-ci n’est jamais un plaisir. Même dans les plus grandes défaites, c’est là que l’on apprend les plus grandes leçons, en tant que tennisman mais aussi en tant que personne. J’essaie de nourrir, si je puis dire, et d’alimenter ce type d’état d’esprit. Beaucoup de gens n’aiment pas ce que je fais sur le court, hors du court. Je comprends que tout le monde ne peut pas m’aimer. Cela ne me pose pas de problème. Je pense qu’il est important de comprendre qui on est et ce que l’on fait dans la vie, où on en est et d’être reconnaissant pour ce que l’on a »