Ce mercredi est la journée des retrouvailles. Tsitsipas et Rublev après leur finale à Hambourg, Djokovic et Carreno Busta après la disqualification du Serbe à l’US Open. Si l’on excepte ce fameux match, Novak n’a jamais perdu en trois rencontres face à l’Espagnol. Mais attention, ce dernier ne cesse de progresser. Le numéro 1 mondial le sait.

« Carreno Busta est un joueur extrêmement solide. Je trouve qu’il a beaucoup progressé au cours de ces 12 ou 15 derniers mois, sur toutes les surfaces. D’ailleurs, il a joué la demi-finale à l’US Open, même si ce n’était pas la première fois, il monte dans le classement. Il a gagné des Grands Chelems en double. Il a une excellente relance de balle. Il exerce beaucoup de pression sur son adversaire. En tout cas, il a remporté des victoires très impressionnantes ces derniers temps, et il a gagné contre Bautista lors du dernier tour, un ami proche. Je pense que les conditions actuelles lui conviennent car la balle ne rebondit pas très haut, et il joue assez plat des deux côtés. Il aime bien les surfaces plus lentes, tout comme Bautista, il attend que l’adversaire commette des erreurs, mais il est également à même de prendre les devants. C’est un joueur très complet », a longuement analysé le Serbe en conférence de presse.

Pablo Carreno Busta est en pleine confiance. Il a assuré il y a quelques jours « être inférieur à personne sur terre battue ». Il aborde son quart de finale serein et déterminé.

« Je vais simplement me concentrer sur mon jeu. Je vais essayer de faire un bon match. Je vais essayer de le mener au score et de me battre pour tous les points. J’essaierai de saisir toutes les ouvertures qui s’offrent à moi », a-t-il assuré.

Et si Djokovic tremblait pour la première fois du tournoi ? Réponse dans quelques heures.