A l’issue de sa défaite, Nole n’a pas trainé pour venir en confé­rence de presse. S’il a bien sûr parlé de sa perfor­mance plutôt discu­table, il a aussi expliqué qu’il n’était pas surpris par la condi­tion physique de Nadal encore conva­les­cent il y a quelques semaines.

« Je ne suis pas surpris. Ce n’est pas la première fois que, quelques jours après avoir été blessé et pouvoir à peine marcher, il est en mesure de revenir en pleine forme. Il l’a fait à de nombreuses reprises dans sa carrière » a expliqué Nole, visi­ble­ment très agacé, et on le comprend.