Dimanche, Novak Djokovic va affronter pour la 56ème fois Rafael Nadal. Il est revenu en conférence de presse sur cette rivalité et sur le duel de ce dimanche : » J’ai joué plus contre lui que n’importe quel autre joueur. Dans le bilan de matchs que nous avons, c’est l’un des plus grands. Je ne sais plus combien de matches nous avons eu, 60… C’est mon concurrent le plus important. Nous avons disputé tant de matchs palpitants ensemble. Bien sûr, cela a un effet, parce que nous avons beaucoup de respect l’un pour l’autre et donc il y a une motivation pour déployer notre meilleur tennis. Nous devons être au meilleur de notre forme pour nous mesurer l’un à l’autre. Nous sommes suffisamment expérimentés pour aborder des matchs de cette envergure, en gardant la tête froide. Nous savons que les conditions, que les circonstances sont différentes de celles auxquelles nous sommes habituées. Ce sera intéressant de voir comment son jeu et mon jeu vont rivaliser dimanche. En fonction de la température, cela affecte beaucoup le court, le rebond, le fait de voir s’il y aura du vent, si cela va être glissant. Donc, mentalement, physiquement, notre jeu sera affecté«