Novak Djokovic a l’oc­ca­sion ce dimanche, en finale de Roland‐Garros contre Casper Ruud, de remporter un 23e titre du Grand Chelem. Un nouveau sacre qui le place­rait seul au sommet du tennis mondial, devant Rafael Nadal et ses 22 trophées majeurs.

« Ces dernières années, j’ai eu beau­coup de chance, parce qu’à chaque fois ou presque que j’ai joué une grande finale, il y avait un enjeu histo­rique, d’une manière ou d’une autre (…) je ne pense qu’à gagner un nouveau titre du Grand Chelem dimanche, et j’en suis si proche. Je connais ce senti­ment. Je l’ai eu plusieurs fois dans ma carrière. Je sais donc comment je dois me gérer, gérer mes émotions, et aborder la finale de la meilleure façon possible », a déclaré le Serbe en confé­rence de presse.