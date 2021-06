Juste après sa victoire, sur le court Philippe‐Chatrier, le numéro 1 mondial a « lâché » quelques mots au micro de Marion Bartoli et de Cédric Pioline :

« C’est un rêve qui se réalise une nouvelle fois. Il y avait une ambiance élec­trique, sans le soutien et le travail de tout mon team je ne serai pas parvenu à l’empoter, à trouver les ressources pour revenir de deux sets à zéro. Neuf heures de tennis de ce niveau en moins de 48H, cela a été une sacrée épreuve. Ce sont les tour­nois du Grand Chelem qui me donnent le plus de moti­va­tion, ce sont ses titres qui sont les plus impor­tants. Je pense que je revien­drai au moins encore une ou deux fois ici. »