Après sa qualification, Novak Djokovic a eu un petit mot sympa en conférence de presse pour le futur adversaire de Rafael Nadal : Sebastian Korda.

« C’est une bonne chose pour le tennis de voir de nouveaux visages, de voir de jeunes joueurs comme Korda, son père était un champion. Le fait qu’il soit ici, qu’il arrive en huitièmes est fabuleux ! Il faut des visages familiers parce que c’est ce qui attire le public, l’intérêt des gens. Mais dans le même temps, c’est une bonne chose et c’est agréable de voir des jeunes joueurs qui, vraiment, arrivent à bien jouer et à s’imposer dans un des plus grands tournois du monde », s’est réjoui le numéro 1 mondial.