Roland‐Garros constitue désor­mais le tournoi du Grand Chelem où Novak Djokovic a remporté le plus de matchs (83 au total). Et pour­tant, le Majeur pari­sien est celui que le numéro 1 mondial a le moins remporté (2 titres porte d’Auteuil, 3 à l’US Open, 6 à Wimbledon et 9 à l’Open d’Australie).

Les écarts restent toute de même infimes et prouvent sa poly­va­lence. Il comp­ta­bi­lise 82 succès à Melbourne, 81 à New York et 79 à Londres.

Ce n’est pas pour rien s’il ne fait partie que des deux joueurs, avec Rafael Nadal, à avoir remporté tous les quatre Grands Chelems au moins deux fois.