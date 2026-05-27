Quelques minutes après sa victoire contre le Français, Valentin Royer, et sa qualification pour le troisième tour de Roland‐Garros, Novak Djokovic connaît désormais le nom de son futur adversaire.
Il s’agit du grand espoir brésilien de 19 ans, Joao Fonseca, 30e joueur mondial et vainqueur du Croate Dino Prizmic en cinq sets après avoir été mené deux sets à rien : 3–6, 4–6, 6–3, 6–2, 6–1, en 1h30 de jeu.
Au‐delà du fait qu’il sera opposé à un joueur 20 ans plus jeune que lui et doté d’une sacrée puissance, notamment côté coup droit, le Serbe va également devoir faire face aux très bruyants supporters brésiliens présents dans la capitale pour soutenir leur prodige.
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Un choc qui devrait logiquement avoir les honneurs de la session de nuit ce vendredi dans une ambiance qu’on imagine électrique.
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 21:25