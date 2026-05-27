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Djokovic connaît son adver­saire au 3e tour, et ça s’an­nonce bouillant !

Par
Thomas S
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Quelques minutes après sa victoire contre le Français, Valentin Royer, et sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour de Roland‐Garros, Novak Djokovic connaît désor­mais le nom de son futur adversaire.

Il s’agit du grand espoir brési­lien de 19 ans, Joao Fonseca, 30e joueur mondial et vain­queur du Croate Dino Prizmic en cinq sets après avoir été mené deux sets à rien : 3–6, 4–6, 6–3, 6–2, 6–1, en 1h30 de jeu. 

Au‐delà du fait qu’il sera opposé à un joueur 20 ans plus jeune que lui et doté d’une sacrée puis­sance, notam­ment côté coup droit, le Serbe va égale­ment devoir faire face aux très bruyants suppor­ters brési­liens présents dans la capi­tale pour soutenir leur prodige. 

Un choc qui devrait logi­que­ment avoir les honneurs de la session de nuit ce vendredi dans une ambiance qu’on imagine électrique. 

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 21:25

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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