Quelques minutes après sa victoire contre le Français, Valentin Royer, et sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour de Roland‐Garros, Novak Djokovic connaît désor­mais le nom de son futur adversaire.

Il s’agit du grand espoir brési­lien de 19 ans, Joao Fonseca, 30e joueur mondial et vain­queur du Croate Dino Prizmic en cinq sets après avoir été mené deux sets à rien : 3–6, 4–6, 6–3, 6–2, 6–1, en 1h30 de jeu.

Au‐delà du fait qu’il sera opposé à un joueur 20 ans plus jeune que lui et doté d’une sacrée puis­sance, notam­ment côté coup droit, le Serbe va égale­ment devoir faire face aux très bruyants suppor­ters brési­liens présents dans la capi­tale pour soutenir leur prodige.

Un choc qui devrait logi­que­ment avoir les honneurs de la session de nuit ce vendredi dans une ambiance qu’on imagine électrique.