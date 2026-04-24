Même si le succès de Roland‐Garros en terme de billet­terie est acquis quel que soit le plateau qui sera présent du côté de la porte d’Auteuil, l’enjeu se situe sur les audiences tv car sans Alcaraz et Djokovic elles ne seront pas forcé­ment aussi hautes que si ces deux cadors sont sur les courts.

Novak’s @DjokerNole recent prac­tice in Marbella. The arm sleeve and shoulder brace on him again😟 Hope his team can fix it before RG.



Don’t go to Rome⚠️🙄🙏🙏#Djokovic pic.twitter.com/RCIhSFP6Xb — NovakAnalysis (@NovakAnalysis) April 24, 2026

Pour le moment, il n’y a donc aucun certi­tude d’au­tant que Carlos bien expliqué qu’il ne voulait prendre pas de risques et qu’il était presque prêt à « sacri­fier » un Roland.

Pour Djokovic qui est de retour à l’en­trai­ne­ment, la situa­tion n’est pas tout à fait iden­tique mais le suspens reste total.

Autant dire qu’Amélie Mauresmo doit être un peu stressée, et qu’elle doit trem­bler à chaque message reçu sur son téléphone.