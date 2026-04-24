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Djokovic de retour, Mauresmo tremble toujours…

Par
Jean Muller
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Même si le succès de Roland‐Garros en terme de billet­terie est acquis quel que soit le plateau qui sera présent du côté de la porte d’Auteuil, l’enjeu se situe sur les audiences tv car sans Alcaraz et Djokovic elles ne seront pas forcé­ment aussi hautes que si ces deux cadors sont sur les courts.

Pour le moment, il n’y a donc aucun certi­tude d’au­tant que Carlos bien expliqué qu’il ne voulait prendre pas de risques et qu’il était presque prêt à « sacri­fier » un Roland. 

Pour Djokovic qui est de retour à l’en­trai­ne­ment, la situa­tion n’est pas tout à fait iden­tique mais le suspens reste total.

Autant dire qu’Amélie Mauresmo doit être un peu stressée, et qu’elle doit trem­bler à chaque message reçu sur son téléphone.

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 11:22

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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