Même si le succès de Roland‐Garros en terme de billetterie est acquis quel que soit le plateau qui sera présent du côté de la porte d’Auteuil, l’enjeu se situe sur les audiences tv car sans Alcaraz et Djokovic elles ne seront pas forcément aussi hautes que si ces deux cadors sont sur les courts.
Novak’s @DjokerNole recent practice in Marbella. The arm sleeve and shoulder brace on him again😟 Hope his team can fix it before RG.— NovakAnalysis (@NovakAnalysis) April 24, 2026
Don’t go to Rome⚠️🙄🙏🙏#Djokovic pic.twitter.com/RCIhSFP6Xb
Pour le moment, il n’y a donc aucun certitude d’autant que Carlos bien expliqué qu’il ne voulait prendre pas de risques et qu’il était presque prêt à « sacrifier » un Roland.
Pour Djokovic qui est de retour à l’entrainement, la situation n’est pas tout à fait identique mais le suspens reste total.
Autant dire qu’Amélie Mauresmo doit être un peu stressée, et qu’elle doit trembler à chaque message reçu sur son téléphone.
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 11:22