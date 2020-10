Le numéro 1 mondial sans rentrer dans les détails, et cela se comprend puisqu’il est en demi-finale a évoqué ses problèmes physiques du début de match lors de la conférence de presse. Son explication est limpide : « Je ne me suis pas senti très bien lorsque je suis monté sur le terrain aujourd’hui. Des choses se sont produites pendant l’échauffement. J’ai dû gérer ces problèmes physiques en arrivant sur le terrain. Au fur et à mesure de l’avancée du match, je me suis senti de mieux en mieux et je n’avais plus autant de douleurs. Je ne veux rien enlever de son excellente performance, en particulier pendant un set et demi, il était un meilleur joueur que moi. Il dictait le jeu. Je n’avais aucune solution. Je n’avais pas d’énergie dans mes jambes, le déplacement et le jeu lui-même. Il m’a fallu un set et demi pour me sentir à l’aise et commencer à vraiment jouer le tennis que je voulais jouer »