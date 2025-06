Interrogé par la presse serbe sur le début immi­nent de la colla­bo­ra­tion entre Stefanos Tsitsipas et son ancien entraî­neur, Goran Ivanisevic (entre 2019 et 2024), Novak Djokovic s’est montré très positif.

#Djokovic on Ivanisevic working with Tsitsipas : It’s visible that Stefanos doubts his game now, Goran can help 👇 pic.twitter.com/bjomHNWQfW — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) June 1, 2025

« Je suis sûr qu’il peut aider n’im­porte quel joueur de tennis, et surtout Stefanos, menta­le­ment. Je vois que Stefanos a de plus grandes fluc­tua­tions à ce niveau‐là main­te­nant ; il doute de son jeu, c’est visible… Je pense que Goran peut le guider un peu et attirer son atten­tion sur les bons points. Quand on parle de Goran Ivanisevic, le service est primor­dial. Stefanos a un bon service, mais il y a toujours un élément à améliorer. Et le revers, nous savons tous que c’est proba­ble­ment son point faible. Même si Goran jouait avec un revers à deux mains, je suis sûr qu’il a une vision claire de ce qu’il veut faire avec lui. Il sera inté­res­sant de voir comment leur coopé­ra­tion évoluera. »