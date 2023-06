En confé­rence de presse après sa victoire en quatre sets contre Karen Khachanov mardi en quarts de finale de Roland‐Garros, Novak Djokovic a tenté d’ex­pli­quer son début de match compliqué.

« Il faut essayer d’être au mieux de sa forme le jour J. Tout allait dans le bon sens, puis d’un coup, en arri­vant sur le court aujourd’hui (mardi), c’est comme si une partie de moi était restée aux vestiaires, c’est comme ça que j’ai ressenti les choses. Mais bravo à Karen, il a bien servi, j’ai fait des fautes directes. Mon début de match était très mauvais. Cela arrive. Ce qui est bien dans les Grands Chelems, même si on perd les premiers sets, il y a toujours la possi­bi­lité de se reprendre et de gagner le match. Ce n’est pas le premier match où je réussis à retourner la situa­tion en ma faveur. Ce genre de victoire sert à renforcer la confiance menta­le­ment, physi­que­ment aussi, et du point de vue émotionnel, c’est impor­tant pour moi de gagner un match où j’ai mené ; on est quasi­ment en train de perdre, puis, on revient dans le match ! »