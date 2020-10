En battant sèchement Ricardas Berankis au deuxième tour, Novak Djokovic a remporté sa 70e victoire à Roland Garros, égalant ainsi le record de Roger Federer. Encore très loin de celui de Rafael Nadal avec 95 victoires, le numéro 1 mondial est revenu sur cet accomplissement tout en visant beaucoup plus loin.

« Les Grand Chelems, de toute évidence, ce sont les tournois les plus importants de notre sport. C’est ce qui compte le plus. Il est donc certain que le fait de gagner autant de matches, à chaque Chelem, est une réalisation importante. C’est quelque chose dont je suis fier et heureux. Je cherche toujours à jouer mon meilleur tennis dans les tournois de Grand Chelem. Federer, Nadal, les plus grands joueurs des 10 ou 15 dernières années essaient toujours également de jouer leur meilleur tennis dans les tournois du Grand Chelem. C’est le seul tournoi où on joue en 5 sets sur les deux semaines. Cela peut être très fatigant. Cela demande beaucoup d’énergie, beaucoup d’efforts pour gagner un Grand Chelem. Ce sont des supers records ce que vous avez cité, mais ce n’est pas cela qui détermine ma journée et comment je me sens sur le court. Ce n’est pas le nombre de matches gagnés ou le fait d’égaler un record. Bien sûr, c’est agréable. J’essaie toujours de jouer mon meilleur tennis dans tous les tournois », a nuancé le Serbe qui vise plus que jamais un 18e sacre en Majeur.