Très impres­sion­nant ce dimanche face à Diego Schwartzman contre lequel il n’a perdu que sept petits jeux, Novak Djokovic a forcé­ment été inter­rogé sur son futur adver­saire en quarts de finale qui pour­rait être Rafael Nadal opposé à Félix Auger‐Aliassime. Et le numéro un mondial en a profité pour déclarer qu’il se sentait en très grande forme. La concur­rence est prévenue.

« Félix a l’une des meilleures éthiques de travail du circuit. Il est très disci­pliné dans ses tâches quoti­diennes. C’est un gars très gentil et un travailleur acharné, il cherche à s’amé­liorer tout le temps. D’après les résul­tats, il semble qu’il aille dans la bonne direc­tion. Il s’est beau­coup amélioré. Nous avons joué à Roma il y a quelques semaines et j’ai été assez surpris par sa préci­sion au service. D’autre part, le match contre Nadal est très attendu, anti­cipé par beau­coup de gens lors du tirage au sort. Je suis content de ne pas avoir passé trop de temps sur le terrain jusqu’aux quarts de finale. Jouer contre lui à Roland Garros est toujours une bataille physique, en plus de tout le reste. C’est un grand défi. Probablement le plus grand que l’on puisse avoir ici à Roland Garros. Je suis prêt pour ça. Je suis prêt à les affronter tous les deux. J’aime la façon dont je me sens, la façon dont je frappe la balle. Je vais me concen­trer sur ce que j’ai à faire. »