Après sa victoire auto­ri­taire sur Diego Schwartzman en huitièmes de finale, Novak Djokovic a parlé de la place de numéro 1 mondial, qu’il a occupée plus de sept ans au cours de sa carrière. Avec 372 semaines sur le trône, il en est le recordman absolu et de loin chez les hommes, devant Roger Federer. Alors forcé­ment, il sait mieux personne à quel point ce statut est dur à assumer.

« Être numéro 1, c’est à la fois la meilleure et la pire chose parce que, bien sûr, c’est un défi ultime dans n’im­porte quel sport d’être le n°1 dans ce que vous faites, en parti­cu­lier le sport indi­vi­duel. Je suis béni d’avoir été n°1 pendant autant de semaines pendant toute ma carrière. Cela a été toujours le plus grand défi au début de chaque saison, en parti­cu­lier être dans dans la place avec Federer et Nadal, ces joueurs qui sont des légendes, des grands joueurs du tennis, cela rend le succès encore plus grand. Et l’in­con­vé­nient d’être n°1, c’est que l’on est toujours pour­suivi par tous ceux qui veulent vous détrôner, qui veulent te battre à chaque match, quelle que soit la taille ou la caté­gorie du tournoi. Heureusement, au fil des années, je m’y suis habitué. Mais c’est le défi ultime, il faut être régu­lier 11 mois sur 12 et faire à une pres­sion énorme. »