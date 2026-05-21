Ce jeudi avait lieu le tirage au sort de l’édition 2026 de Roland‐Garros, et l’un des grands enjeux était de savoir si Novak Djokovic allait se retrouver dans la même partie de tableau que l’immense favori du tournoi, Jannik Sinner.
Et le Serbe peut souffler puisqu’il se retrouve du même côté qu’Alexander Zverev, tête de série numéro 2, et affrontera le Français, Giovanni Mpetshi Perricard, au premier tour.
Cela pourrait ensuite se corser pour l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem qui devrait retrouver Fonseca ou Prizmic, contre qui il s’était incliné au 2e tour à Rome, dès le troisième tour, avant un potentiel duel contre Casper Ruud en huitièmes de finale.
Novak Djokovic’s possible path to the French Open title— James Gray (@jamesgraysport) May 21, 2026
R1 : Mpetshi Perricard
R2 : Royer/Q
R3 : Fonseca/Prizmic
R4 : Ruud/Paul
QF : De Minaur/Rublev/Mensik
SF : Zverev/Khachanov
F : Sinner#RolandGarros
Du côté du numéro 1 mondial, vainqueur de six Masters 1000 d’affilée dont les trois derniers sur terre battue, il sera lui aussi confronté à un joueur tricolore pour son entrée en lice en la personne de Clément Tabur, détenteur d’une invitation.
Mais le principal enseignement est que l’Italien a hérité d’un parcours très favorable avec quasiment aucun danger avant les demi‐finales où il pourrait affronter Medvedev ou Auger‐Aliassime, s’ils tiennent leur rang.
Jannik Sinner’s possible path to the French Open title— James Gray (@jamesgraysport) May 21, 2026
R1 : Tabur
R2 : Fearnley/Cerundolo
R3 : Moutet/Landaluce
R4 : Darderi/Rinderknech
QF : Shelton/Bublik
SF : Medvedev/Auger‐Aliassime
F : Djokovic/Zverev#RolandGarros
Rendez‐vous dimanche pour le début du premier tour.
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 14:47