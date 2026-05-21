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Djokovic évite Sinner, tota­le­ment épargné, et affron­tera un Français au premier tour

Par
Thomas S
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Ce jeudi avait lieu le tirage au sort de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros, et l’un des grands enjeux était de savoir si Novak Djokovic allait se retrouver dans la même partie de tableau que l’im­mense favori du tournoi, Jannik Sinner.

Et le Serbe peut souf­fler puis­qu’il se retrouve du même côté qu’Alexander Zverev, tête de série numéro 2, et affron­tera le Français, Giovanni Mpetshi Perricard, au premier tour.

Cela pour­rait ensuite se corser pour l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem qui devrait retrouver Fonseca ou Prizmic, contre qui il s’était incliné au 2e tour à Rome, dès le troi­sième tour, avant un poten­tiel duel contre Casper Ruud en huitièmes de finale.

Du côté du numéro 1 mondial, vain­queur de six Masters 1000 d’af­filée dont les trois derniers sur terre battue, il sera lui aussi confronté à un joueur trico­lore pour son entrée en lice en la personne de Clément Tabur, déten­teur d’une invitation.

Mais le prin­cipal ensei­gne­ment est que l’Italien a hérité d’un parcours très favo­rable avec quasi­ment aucun danger avant les demi‐finales où il pour­rait affronter Medvedev ou Auger‐Aliassime, s’ils tiennent leur rang.

Rendez‐vous dimanche pour le début du premier tour. 

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 14:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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