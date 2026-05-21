Ce jeudi avait lieu le tirage au sort de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros, et l’un des grands enjeux était de savoir si Novak Djokovic allait se retrouver dans la même partie de tableau que l’im­mense favori du tournoi, Jannik Sinner.

Et le Serbe peut souf­fler puis­qu’il se retrouve du même côté qu’Alexander Zverev, tête de série numéro 2, et affron­tera le Français, Giovanni Mpetshi Perricard, au premier tour.

Cela pour­rait ensuite se corser pour l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem qui devrait retrouver Fonseca ou Prizmic, contre qui il s’était incliné au 2e tour à Rome, dès le troi­sième tour, avant un poten­tiel duel contre Casper Ruud en huitièmes de finale.

Novak Djokovic’s possible path to the French Open title



R1 : Mpetshi Perricard

R2 : Royer/Q

R3 : Fonseca/Prizmic

R4 : Ruud/Paul

QF : De Minaur/Rublev/Mensik

SF : Zverev/Khachanov

F : Sinner#RolandGarros — James Gray (@jamesgraysport) May 21, 2026

Du côté du numéro 1 mondial, vain­queur de six Masters 1000 d’af­filée dont les trois derniers sur terre battue, il sera lui aussi confronté à un joueur trico­lore pour son entrée en lice en la personne de Clément Tabur, déten­teur d’une invitation.

Mais le prin­cipal ensei­gne­ment est que l’Italien a hérité d’un parcours très favo­rable avec quasi­ment aucun danger avant les demi‐finales où il pour­rait affronter Medvedev ou Auger‐Aliassime, s’ils tiennent leur rang.

Jannik Sinner’s possible path to the French Open title



R1 : Tabur

R2 : Fearnley/Cerundolo

R3 : Moutet/Landaluce

R4 : Darderi/Rinderknech

QF : Shelton/Bublik

SF : Medvedev/Auger‐Aliassime

F : Djokovic/Zverev#RolandGarros — James Gray (@jamesgraysport) May 21, 2026

Rendez‐vous dimanche pour le début du premier tour.