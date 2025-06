Pour la conquête de son 100e titre à Genève, Novak Djokovic avait bataillé pour écarter Cameron Norrie dans le dernier carré. Roland‐Garros offrait la même affiche ce lundi, en huitième de finale. Cette fois‐ci, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem se bala­dait, pour rejoindre son ami Alexander Zverev au prochain tour. Nole s’im­po­sait en trois sets et 2 h 15 de jeu (6−2, 6–3, 6–2).

Solide dans l’échange, et rare­ment débordé, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem ne semblait jamais mis en diffi­culté. Même breaké d’en­trée dans le deuxième set, le Djoker ne montrait aucun signe d’aga­ce­ment. Si Norrie propo­sait plus de variété dans le second acte, la réponse du Serbe ne se faisait pas attendre, avec un débreak immé­diat. Mis dos au mur, le 6e joueur mondial faisait preuve de carac­tère en confir­mant son service dans le septième jeu.

À l’ex­cep­tion de ce fait de match, le 81e joueur mondial n’était jamais en capa­cité de bous­culer son adver­saire du jour. Dans le troi­sième set, il dérou­lait tran­quille­ment pour l’emporter (6−2).

Avec ce succès contre le Britannique, Djokovic s’offre un 16e quart de final consé­cutif à la Porte d’Auteuil. Une série tout simple­ment dantesque.

Au prochain tour, il aura l’oc­ca­sion de prendre sa revanche contre Zverev. Touché à la jambe en demi‐finale à l’Open d’Australie, il était contraint à l’abandon, après un premier set accroché contre le numéro trois mondial (7−6).