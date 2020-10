Cette édition 2020 de Roland Garros est décidément un excellent cru. Si Novak Djokovic va bel et bien disputer sa cinquième finale à la Porte d’Auteuil, Stefanos Tsitsipas lui aura rendu la tâche très compliquée.

Pourtant, tout avait très bien commencé pour le numéro 1 mondial qui se dirigeait assez tranquillement vers une victoire en trois sets face à un Tsitsipas un peu trop tendre. Servant pour le gain du match à 5-4 puis obtenant une balle de finale dans la foulée, le Serbe a vu son adversaire totalement lâcher les chevaux pour s’offrir un premier break après plus de deux heures de jeu puis un nouveau break pour s’octroyer une improbable troisième manche.

Le quatrième set ne ressemblait alors à aucun autre. « Nole », qui avait brillé par son efficacité sur balles de break, se retrouvait soudainement en difficulté sur ces moments cruciaux. En écartant pas moins de 10 balles de break sur 11 dans ce set, le 6e mondial a fini par faire craquer Novak alors qu’il servait pour rester dans cette manche.

Malheureusement pour le spectacle, le joueur grec, qui avait fait appel au kiné lors du quatrième set, a complètement craqué physiquement, probablement à cause d’une cuisse gauche douloureuse. On retiendra néanmoins sa formidable combativité et on le retrouvera, à coup sûr, plusieurs fois dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem.

Après s’être fait une belle frayeur, Novak Djokovic s’impose finalement 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1 après près de 4 heures de jeu.

Ce dimanche, il retrouvera Rafael Nadal pour la troisième fois en finale de Roland Garros. Un duel qui s’annonce épique et surtout historique. L’un voudra glaner sa 13e Coupe des Mousquetaires et rejoindre Roger Federer avec 20 titres du Grand Chelem et l’autre fera tout l’en empêcher et revenir dans la course avec 18 Majeurs.

Ça promet !