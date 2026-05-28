La programmation s’avère décidément surprenante à Roland‐Garros cette année.
Alors que le choc du troisième tour entre Novak Djokovic, détenteur de 24 titres du Grand Chelem, et le prodige brésilien João Fonseca (30e mondial) suscite une forte attente dans le monde du tennis, la direction du tournoi a finalement choisi de programmer la rencontre entre Alexander Zverev et le Français Quentin Halys en night session, vendredi.
De son côté, Djokovic‐Fonseca se disputera en plein après‐midi, en troisième rotation sur le court Philippe‐Chatrier. Une décision qui interroge, d’autant que Zverev sort déjà d’une session de nuit au tour précédent face à Tomas Machac.
Wow.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 28, 2026
Pas de Djokovic – Fonseca en session nocturne vendredi.
Novak va rejouer en pleine canicule.
20 ans de plus que Fonseca…
Zverev, lui, a droit d’éviter le soleil pour la 2e fois.
Tout ça parce qu’il joue un Français.
Décision qui va déchaîner les réseaux. pic.twitter.com/SGsFLpI8FI
« Wow. Pas de Djokovic – Fonseca en session nocturne vendredi. Novak va rejouer en pleine canicule. 20 ans de plus que Fonseca… Zverev, lui, a droit d’éviter le soleil pour la deuxième fois. Tout ça parce qu’il joue un Français. Décision qui va déchaîner les réseaux », a réagi le journaliste Benoît Maylin.
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 15:10