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Djokovic‐Fonseca, la déci­sion du tournoi qui va beau­coup faire parler

Par
Baptiste Mulatier
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La program­ma­tion s’avère déci­dé­ment surpre­nante à Roland‐Garros cette année.

Alors que le choc du troi­sième tour entre Novak Djokovic, déten­teur de 24 titres du Grand Chelem, et le prodige brési­lien João Fonseca (30e mondial) suscite une forte attente dans le monde du tennis, la direc­tion du tournoi a fina­le­ment choisi de programmer la rencontre entre Alexander Zverev et le Français Quentin Halys en night session, vendredi.

De son côté, Djokovic‐Fonseca se dispu­tera en plein après‐midi, en troi­sième rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier. Une déci­sion qui inter­roge, d’autant que Zverev sort déjà d’une session de nuit au tour précé­dent face à Tomas Machac. 

« Wow. Pas de Djokovic – Fonseca en session nocturne vendredi. Novak va rejouer en pleine cani­cule. 20 ans de plus que Fonseca… Zverev, lui, a droit d’éviter le soleil pour la deuxième fois. Tout ça parce qu’il joue un Français. Décision qui va déchaîner les réseaux », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin. 

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 15:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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