La program­ma­tion s’avère déci­dé­ment surpre­nante à Roland‐Garros cette année.

Alors que le choc du troi­sième tour entre Novak Djokovic, déten­teur de 24 titres du Grand Chelem, et le prodige brési­lien João Fonseca (30e mondial) suscite une forte attente dans le monde du tennis, la direc­tion du tournoi a fina­le­ment choisi de programmer la rencontre entre Alexander Zverev et le Français Quentin Halys en night session, vendredi.

De son côté, Djokovic‐Fonseca se dispu­tera en plein après‐midi, en troi­sième rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier. Une déci­sion qui inter­roge, d’autant que Zverev sort déjà d’une session de nuit au tour précé­dent face à Tomas Machac.

Wow.



Pas de Djokovic – Fonseca en session nocturne vendredi.



Novak va rejouer en pleine cani­cule.

20 ans de plus que Fonseca…



Zverev, lui, a droit d’éviter le soleil pour la 2e fois.

Tout ça parce qu’il joue un Français.



Décision qui va déchaîner les réseaux. pic.twitter.com/SGsFLpI8FI — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 28, 2026

« Wow. Pas de Djokovic – Fonseca en session nocturne vendredi. Novak va rejouer en pleine cani­cule. 20 ans de plus que Fonseca… Zverev, lui, a droit d’éviter le soleil pour la deuxième fois. Tout ça parce qu’il joue un Français. Décision qui va déchaîner les réseaux », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin.